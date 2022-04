Die Kirchengemeinden laden zu Gottesdiensten an den Feiertagen ein. Katholiken sind heute in St. Nazarius um 19 Uhr zur Feier des letzten Abendmahls eingeladen, morgen beginnt um 9 Uhr eine Trauermette, um 10.30 Uhr ein Kreuzweg für Familien, um 15 Uhr wird dem Leiden und Sterben Christi gedacht. Am Karsamstag ist für 9 Uhr eine Trauermette angesetzt, um 21 Uhr die Feier der Osternacht. Am

...