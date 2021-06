Die Musikschule Stadt Lorsch freut sich über Zuwachs in ihrem Lehrerteam. Lorik Pylla wird ab September das Fach Gitarre unterrichten. Der Musiker unterrichtet schon seit mehreren Jahren an Musikschulen in Darmstadt und Frankfurt. Seine Schüler können große Erfolge bei Wettbewerben aufweisen, ist die Lorscher Musikschulleiterin Petra Weis stolz auf den neuen Kollegen.

Im Alter von zwölf

...