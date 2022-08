Ab Montag, 22. August, führt die Firma Dräger und Howarde im Auftrag der GGEW Überprüfungen im Gasrohrnetz in Lorsch durch. Diese Maßnahme werde turnusmäßig umgesetzt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der GGEW. Hierzu laufen Monteure der Fachfirma mit speziellen Gasspürgeräten die Trassen ab und prüfen die Dichtheit der Rohre. Die Gasrohrnetzüberprüfung betrifft Teilgebiete in Lorsch

...