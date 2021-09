Als Erna Rohrheimer 1938 mit ihrem Vater Eduard in Hamburg den Ozeandampfer St. Lous betrat, um Deutschland zu verlassen, hätte sie sich sicher nicht vorstellen können, dass 83 Jahre später in ihrer Heimatstadt Lorsch vom Bürgermeister im Stadthaus feierlich ihr Enkel empfangen würde um sich in das goldene Buch der Stadt Lorsch einzutragen.

Sechs Wochen nach ihrer Flucht vor den Nazis

...