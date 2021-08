Germania fiebert Sommerbühne entgegen

Lorsch. Für den Tenor Hans-Jürgen Wahlig war die Zeit seit Anfang 2020 besonders bitter: „Wenn man wie ich über 30 Jahre dienstags zur ‚Germania’ geht, dann ist die Singstunde fixer Bestandteil des persönlichen Kalenders. Undenkbar, dass dies einmal wegen einer Pandemie für derart lange Zeit ausfallen sollte.“ Nun endlich ging doch im Laufe dieses Sommers die lange Durststrecke zu Ende.

Sobald die allgemeinen Regeln es zuließen, begann der Probenbetrieb der Chöre. Zunächst im Freien, dann in der Industriehalle der Firma Marquardt und seit kurzem mit 3G-Regeln und Luca-App im Sängerheim des Vereins.

Um den Charakter des Wiederanfangs zu unterstreichen wartete der musikalische Leiter des Vereins, Tobias Freidhof, gleich mit neuen Liedern auf. Der Germania-Chor startete mit Übungen zu „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern und „Rock My Soul“, einem traditionellen Spiritual. Der TaktFest-Chor wagte sich an Songs der Pop-Literatur, Bob Dylans „Make You Feel My Love“, „Happy Together“ von den Turtels und Eric Claptons Hit „Tears in Heaven“. Sofort stellte sich die Begeisterung für das gemeinschaftliche Singen wieder ein.

Doch nicht nur dies, denn auch die Gespräche und das Zwischenmenschliche waren bei den Sängern doch äußerst vermisst worden, so Wahlig.

Gepaart ist diese erfreuliche Entwicklung mit der wunderbaren Gelegenheit, die sich anbot, als es darum ging das Programm der Lorscher Sommerbühne mitzugestalten. Klemens Diehl-Blust, Vorsitzender des MGV Germania Lorsch, erkannte sofort das Potenzial für den Verein. Es gelang sogar die Auftaktveranstaltung am morgigen Donnerstag, 26. August, unter dem Motto „Merr sin werrer do“ mit dem Chor der Germania und weiteren Lorscher Aktiven in Sachen Kultur zu organisieren. Dabei sind: Schola St. Nazarius, Leseschwarm 2.0, Musikschule, Theater Spielgemeinschaft sowie der Musix-Chor des Liederkranzes.

Am Samstag, den 4. September folgt dann mit „TaktFest and friends“ der zweite Teil der Germania-Beteiligung. . Neben dem Männerchor TaktFest treten der Frauenchor New Harmonists aus Heppenheim und die gemischte Formation Spirit of Music aus Mannheim-Friedrichsfeld auf. Und da zum Lied der Tanz gehört, wird dieser von der Tanzsportgruppe der Bürgerfunken präsentiert werden.

Seine Mitgliederversammlung plant der Gesangverein Germania dann für den 30. Oktober. red