Auf der Suche nach Wertgegenständen haben Einbrecher am Donnerstag ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Lorsch durchsucht. Die Tatzeit lag in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr, teilte die Polizei gestern mit.

Fenster eingeschlagen

Die Täter hatten offenbar mit einem Stein ein Fenster des Hauses eingeschlagen und sich auf diesem Weg Zutritt zu den Räumen

...