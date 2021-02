Lorsch. Viele Konflikt im Alltag werden hervorgerufen durch eigene Denkblockaden oder angespanntes Verhalten. Hinter sichtbaren Streitpunkten steckt meist mehr, als der erste Blick vermuten lässt. Durch verschiedene Coaching-Methoden kann man lernen, emotionale Zusammenhänge zu erkennen, innere Blockaden zu lösen und gelassener zu reagieren. Vermittelt werden sie in einem Onlineseminar der Kreisvolkshochschule Es läuft am Samstag (30.) von 10 bis 16 Uhr auf der vhs.cloud. Für die Teilnahme wird ein internetfähiger PC oder Laptop mit Mikro und Kamera benötigt. Die Zugangsdaten zum Onlineseminar erhalten die Teilnehmer nach der Anmeldung zugeschickt. Interessenten melden sich bei der Kreisvolkshochschule an unter 06251 17296-0 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de. red