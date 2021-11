Anlässlich des Volkstrauertages am kommenden Sonntag (14.) legt der Lorscher Magistrat mit Bürgermeister Christian Schönung an der Spitze um 11.30 Uhr einen Kranz nieder. Die Gedenkfeier des Stadtrats gilt den Opfern von Krieg und Gewalt und findet vor der alten Trauerhalle auf dem Lorscher Friedhof statt. Der Tag, 1952 erstmals als staatlicher Gedenktag zwei Sonntage vor dem ersten Advent in

