Das ehemalige Feuerwehrhaus in Lorsch wird für einige Stunde wieder einmal zu einem Auktionshaus. Am 6. August (ein Freitag) findet dort, in der Schulstraße 21, nämlich die Versteigerung von Fundsachen statt. Beginn ist um 14 Uhr.

Brillen, Schals und Fahrräder

Meistbietend versteigert werden Fundstücke, die verloren, von ehrlichen Findern bei der Stadtverwaltung abgegeben, aber

...