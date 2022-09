Schüler aus sechs verschiedenen Ländern machen derzeit in Lorsch Station. Sie sind bis zum Freitag gemeinsam im Kreis Bergstraße unterwegs und erarbeiten ein Filmprojekt. Die jungen Leute sind Teilnehmer eines Programms namens Erasmus-Plus, das die europaweite Zusammenarbeit im Bildungsbereich fördern will. Reisen in die insgesamt sechs Teilnehmerländer sind Bestandteil des Programms. Von

...