Lorsch. In der Pfarrgemeinde St. Nazarius sollen weitere Gottesdienste im Freien gefeiert werden. Die Katholiken suchen deshalb zusätzliche Helfer für den Auf- und Abbau von Altar und den Stühlen. An der Pinnwand in der Kirche hängt eine Liste aus, in der sich Interessierte eintragen können. Unser Bild zeigt den Gottesdienst mit Pfarrer Bartmann an Fronleichnam. sch/Bild: Zelinger

