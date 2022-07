Fünf Fahrzeuge in Lorsch beschmiert

Lorsch. Fünf in der Lorscher Nibelungenstraße, in Höhe "Taubenschlag", geparkte Fahrzeuge, sind am späten Samstagabend (2.), in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht, von Unbekannten mit weißer Farbe beschmiert worden. Wie die Polizei berichtet, entstand dadurch insgesamt ein Schaden von mehreren tausend Euro. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 06252/7060 entgegen.

