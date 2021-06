Führung zum Thema Tabakschuppen

Lorsch. Für Besucher von Lorsch, aber auch Alteingesessene und Zugezogene bietet die Tourist-Information „Nibelungenland“ an ausgewählten Sonn- und Feiertagen öffentliche Führungen in Lorsch an. Diese starten jeweils um 14 Uhr. Im Mittelpunkt stehen verschiedenen Themen wie die Stadt allgemein, der Kräutergarten oder der Tabakschuppen ab. Anmeldungen sind vor Ort bis 13 Uhr möglich, die Teilnehmerzahl ist wegen Corona derzeit auf zehn Personen begrenzt.

An diesem Sonntag, 20. Juni, steht der Lorscher Tabakschuppen im Rahmen einer solchen Führung im Mittelpunkt. red