Lorsch. Der Lorscher Tabakschuppen steht am morgigen Sonntag, 25. Juli, um 14 Uhr im Mittelpunkt einer Führung der Tourist-Information „Nibelungenland“, die sich gleichermaßen an Gäste wie an Alteingesessene und Zugezogene wendet. Anmeldungen sind vor Ort bis 13 Uhr möglich, die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. red

