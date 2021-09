Führung durch den Kräutergarten

Lorsch. Im Lorscher Heilkräutergarten blühen auch im Spätsommer noch viele Pflanzen, die im Lorscher Arzneibuch erwähnt sind. Die Kreisvolkshochschule lädt am Freitag, 17. September, von 15 bis 16.30 Uhr zu einer Führung ein. Treffpunkt ist am Eingang zum Museumszentrum, Nibelungenstraße 35. Die Veranstaltung findet in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der Hygienebestimmungen statt. Geschichten zu den wichtigsten Heilpflanzen und ihrer Verwendung in der Klostermedizin entführen gedanklich in die Welt des Mittelalters. Hundehalter unter den Teilnehmern werden gebeten, ihre Vierbeiner nicht mitzubringen. Anmelden kann man sich bei der Kreisvolkshochschule telefonisch unter 06251/17296-0 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1