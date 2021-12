In der Hüttenfelder Straße in Lorsch hat Heinz Schneider am vergangenen Dienstag seinen 95. Geburtstag gefeiert. Ein Alter, das man ihm nicht ansieht.

In der Wahlheimat seit 1992

Im Jahre 1992 kam der gebürtige Mannheimer nach Lorsch. In ruhiger Waldrandlage baute er sich für sich und seine Familie ein Haus.

Auf seine Wahlheimat angesprochen kommt Heinz Schneider

...