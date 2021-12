Frist für Zählerablesung endet am Dienstag

Lorsch. Noch bis zum morgigen Dienstag, 7. Dezember, können in Lorsch die Zählerstände der Wasserzähler gemeldet werden, damit sie in die Jahresabrechnung einfließen. Sollten die zuständigen Sachbearbeiter bei der Stadtverwaltung bis zu diesem Datum keine Rückmeldung erhalten, werden die Zählerstände geschätzt.

„Das kann zu unnötigem Ärger führen. Vor allem in den Fällen, in denen bereits seit mehreren Jahren kein Zählerstand mitgeteilt wurde, kann die Abrechnung extrem vom tatsächlichen Stand abweichen“, weist die Stadtverwaltung hin. Auch die Vorauszahlungen können dann nicht anhand der tatsächlichen Verbrauchswerte festgesetzt werden. Ein Anspruch auf kostenlose Änderung der „geschätzten Abrechnungen“ besteht allerdings nicht. Für jedes vom Anschlussnehmer veranlasste Erfassen der Zählerstände kann nach der städtischen Satzung eine Gebühr in Höhe von 25 Euro verlangt werden.

Die Stadt appelliert daher, die Zählerstände bis zum 7. Dezember abzulesen und die ausgefüllte gelbe Karte in den nächsten Briefkasten zu werfen. Alternativ ist die Erfassung der Zählerstände auch über einen Link auf der Homepage der Stadt www.lorsch.de möglich. red