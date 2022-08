Die Platzkonzerte vor dem Alten Rathaus in Lorsch werden am kommenden Sonntag, 7. August, mit dem Auftritt einer in der Region sehr angesagten Band fortgesetzt. LOL-Die Band will das Lorscher Stadtzentrum ab 15.30 Uhr „im heißen Sommer 2022 musikalisch gut durchlüften“, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert.

Die elfköpfige Truppe um den Bensheimer Trompeter Ralf Würsching hat sich

...