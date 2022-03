Vielerorts sind die „Spaziergänge“, mit denen Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestieren, inzwischen kleiner geworden. In Lorsch werden ebenfalls keine Zahlen jenseits der 200er-Marke mehr gezählt. Etwa 170 Teilnehmer, wie seit einigen Wochen bereits, wies der Protestzug aber auch am vergangenen Mittwochabend erneut in der Stadtmitte auf. Die Polizei zählte in der

...