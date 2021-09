Freude über weitere Weltmeister in Lorsch

Lorsch. Gut besucht war das Kegelcenter am Montagabend. Die zahlreichen Besucher kamen allerdings nicht im Sportdress. Denn es ging dort ausnahmsweise nicht darum, kräftig und präzise die Kugeln zu rollen. Im Kegelcenter wurde vielmehr ein städtischer Empfang ausgerichtet. Im Mittelpunkt standen zwei frisch gebackene Weltmeister sowie eine Vizeweltmeisterin.

Nico Zschuppe und Lars Ebert haben ihrem Lorscher Verein die Goldmedaillen im Team U23 aus Slowenien mitgebracht. Luisa Ebert, Schwester von Lars, hat dort für die Lorscher Frauen im Nationalteam U23 Silber erkämpft. Auf einen Schlag wächst die Zahl der Weltmeister bei den Lorscher Keglern damit deutlich. Jochen Steinhauer hat vor Jahren den Titel als Junioren-Weltmeister geholt.

Die Lorscher Sportkegler (SKV) sind erfolgreiche Athleten. Die Nibelungen spielen zwar derzeit „nur“ in der zweiten Bundesliga, haben den erneuten Aufstieg aber bereits fest im Blick. Der Verein sei ein Aushängeschild für Lorsch. Die gute Nachwuchsarbeit und nicht zuletzt auch die modernisierte Anlage ließen weitere Top-Leistungen erwarten, lobte Bürgermeister Christian Schönung in seiner Rede. Im Namen der Stadt überreichte er ihnen unter anderem Urkunden und Klostertaler.

In Lorsch, um voranzukommen

Die neuen Weltmeister wurden zwar nicht in der eigenen Jugendabteilung trainiert, sie spielten zuvor andernorts. Die Lorscher Adresse haben sie sich aber dann bewusst ausgesucht, um sportlich weiterzukommen. In Lorsch sind die Voraussetzungen auch deshalb ideal, weil hier nach dem internationalen Wertungssystem 120 Wurf gespielt wird.

Zschuppe, der in der Jugend bereits viele Titel gewonnen hat, zum Beispiel Pfalzmeister und Deutscher Meister wurde, kam von Kaiserslautern. Schönung erinnerte in seiner Ansprache an den sensationellen, sehr knappen Sieg der Kegler in Slowenien. Mit nur zwei Holz Vorsprung gelangte die deutsche Mannschaft zu Gold.

Lars Ebert aus Heidelberg musste erst recht nicht lange suchen, um sich für Lorsch zu entscheiden. Der 24-Jährige stammt aus einer Kegler-Familie, seine Eltern sind bekannte Leistungsträger. Seine Mutter Monika Ebert spielt seit Jahren bei der Kriemhild, die inzwischen als SG Lorsch/Bensheim firmiert, sein Vater Matthias Ebert ist Bundesliga-Trainer. Kegelbahnen kennt Lars wie seine 22 Jahre alte Schwester von Kindesbeinen an. Beim Wettkampf der Nationalmannschaft in Slowenien war der gelernte Logistiker jetzt als Ersatzmann mit von der Partie.

Als acht Jahre altes Mädchen hat Luisa Ebert mit dem Kegeln begonnen, inzwischen hat sie fast 15 Jahre Erfahrung. In der Mannschaftswertung wurde sie mit dem deutschen Team Vizeweltmeisterin. Dass sich die Lorscherin sportlich nicht hinter anderen verstecken muss, beweist ihr Ergebnis. Mit 579 Holz wurde sie drittbeste Deutsche. Im heimischen Verein sorgt sie gemeinsam mit ihrer Mutter für gute Platzierungen.

Der gewohnte Spielbetrieb habe für die Vorbereitung etwas gefehlt, so die junge Sportlerin mit Blick auf die Einschränkungen durch Corona. Mit ihrer herausragenden Leistung ist die gelernte Groß- und Einzelhandelskauffrau nun sehr zufrieden und schaut zuversichtlich voraus auf den nächsten Wettbewerb im Frühsommer 2022 in Estland.

„Wir sind riesig froh, dass wir euch haben“, stellte SKV-Vorsitzender Thomas Forell in seiner Rede für die jungen Weltmeister fest. Sportkegeln sei im Vergleich zu Fußball ein „kleiner Spartensport“. Erfolgreich seien die Lorscher auch deshalb, weil sie ein „tolles Team“ bildeten und die Stimmung im Verein gut sei. Forell erinnerte auch an die internationale Großveranstaltung NBC-Pokal, die im Oktober erstmals in Lorsch ausgerichtet wird.