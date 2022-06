Im Kindergarten St. Nazarius verteilten Bürgermeister Schönung und Markus Schneider gestern die ersten Freikarten, einzulösen beim Johannisfest, das am kommenden Freitag eröffnet wird, an die Schützlinge von Kita-Leiter Manuel Jänsch (rechts). Auch die weiteren Lorscher Kindergärten sollen mit Freikarten fürs Kinderkarussell beziehungsweis die Schiffschaukel bedacht werden. Am Montagnachmittag gibt es außerdem ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften.

© Weinbach