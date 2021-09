Der Saisonendspurt im Lorscher Waldschwimmbad hat begonnen. Die Freibad-Saison wird in Lorsch auch in diesem Jahr am Kerwe-Sonntag enden. Letztmals geöffnet ist also am 19. September.

In diesen knapp zwei Wochen bis zur Schließung bleiben auch der Capri-Kiosk sowie der Eis-Kiosk auf dem Schwimmbadgelände – bei schönem Wetter – weiter geöffnet.

Allerdings müssen die

