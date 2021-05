Lorsch. Schöne Fotos aus dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald sowie dem Partner-Geopark Lushan in China hängen derzeit im ersten Stock des Museumszentrums. „West-östliche Impressionen“ heißt die Ausstellung, die ab sofort nicht nur online im Internet, sondern auch persönlich besucht werden kann. Darauf macht der Geopark mit Sitz in Lorsch aufmerksam. Geöffnet ist heute und an den Pfingsttagen von 10 bis 17 Uhr. red

