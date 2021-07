Lorsch. Die internationale Foto-Ausstellung im Museumszentrum, die Aufnahmen aus dem Geopark zeigt, ist heute letztmals zu sehen. Gezeigt werden Ansichten der Bergsträßer Landschaft – zum Beispiel vom Felsenmeer in Lautertal (unser Bild) – sowie Impressionen aus dem Geopark in Mt. Lushan in China. Beide Regionen sind Unesco-Geopark.

Geöffnet ist die Ausstellung „West-Östliche Impressionen“ von 10 bis 17 Uhr. / red