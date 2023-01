„Armenien – Weite Ferne“ heißt eine Ausstellung, die am 20. Januar (Freitag) in Lorsch eröffnet wird. Gezeigt werden Fotografien von Sepp Tremper, die im Spätherbst 2021 in Armenien entstanden sind. Organisiert wird die Präsentation vom Verein Noah, der sich um die Förderung der kulturellen Zusammenarbeit mit Armenien kümmert, so Vorstandsmitglied Ernst Ludwig Drayß.

Das in der

...