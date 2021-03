Lorsch. Hartz IV-Empfänger erhalten von ihrer Krankenkasse bis Mitte März kostenlos zehn FFP2-Masken. Das sieht die Bundes-Schutzverordnung vor – und diese Maßnahme betrifft auch anerkannte Flüchtlinge, teilt die Ökumenische Flüchtlingshilfe Lorsch (ÖFL) mit. Asylbewerber und Geduldete haben dagegen keinen Anspruch, so die ÖFL.

AdUnit urban-intext1

Der Kreis Bergstraße hat nicht-anerkannte Flüchtlinge mit zehn OP-Masken versorgt, damit sie die Hygienevorschriften erfüllen können. Bekanntlich ist aber der Unterschied zwischen der OP- und der FFP2-Maske, dass nur die letztgenannte auch den Träger schützt, erinnern die Helfer aus Lorsch. Die ÖFL hat sich deshalb vorgenommen, hier einen Ausgleich zu schaffen. Dabei gab es zur Freude der Helfer Unterstützung durch eine Firma aus Bensheim, die 500 FFP2-Masken gespendet hat.

Diese wurden in einer ersten Etappe an Bewohner in der Lagerhausstraße verteilt. In einem zweiten Schritt sollen noch weitere Masken aus Mitteln der ÖFL beigesteuert werden, kündigte für die Flüchtlingshilfe Margot Müller an. red