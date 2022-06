„Seniorenflohmarkt“ nennen die Organisatoren ihre Veranstaltung im Johanniterhaus, die jetzt eine Neuauflage erfahren soll. Am 30. Juli (Samstag) soll es, nach langer Corona-Pause, wieder einen Flohmarkt rund ums Haus in der Mannheimer Straße geben. Das kündigt Ursula Knigge an, Leiterin des Sozialdienstes, die sich um den Termin kümmert.

Anders als der Name vielleicht vermuten lässt,

...