Erstmals nach einer fast zweijährigen Corona-Pause startet die beliebte Reihe „Konzerte in Kirchen und Klöstern“ in Lorsch wieder. Am kommenden Sonntag (3.) sind Interessierte um 17 Uhr in die katholische Kirche St. Nazarius zum Zuhören eingeladen.

Es erwartet sie ein besonderes Konzert mit Kirchenmusikdirektor Peter Schumann an der Orgel und der Flötistin Barbara Rosnitschek.

