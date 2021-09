Fit werden in Mathe

Lorsch. Eine Zielgruppe hat die Kreisvolkshochschule Bergstraße wegen der Pandemiefolgen mit ihrem Angebot besonders berücksichtigt: Schüler, die Lernstoff nach- oder wiederholen wollen, insbesondere in den Fächern Mathematik, Chemie und Englisch. Der erste Kurs „Fit in Mathe“ für Schüler der Gymnasialklassen 8 und 9 startet am 11. September und läuft an fünf Terminen immer samstags von 10 bis 13 Uhr.

Hier werden Mathe-Grundlagen der Klassen 7 und 8 wiederholt. Parallel dazu gibt es ebenfalls einen Mathekurs für Schüler der Gymnasialklasse 10, bei dem die Grundlagen der 9. Klasse durch Musteraufgaben gefestigt werden. Dieser läuft ab 10. September an fünf Terminen immer freitags von 15.30 bis 18.30 Uhr. Beide Kurse finden im Schulungszentrum, Römerstraße 16 in Lorsch, in kleinen Gruppen unter Einhaltung der Hygienerichtlinien statt.

Interessierte melden sich bei der Kreisvolkshochschule an – telefonisch unter Rufnummer 06251/17296-0 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de. red