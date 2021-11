Am morgigen Sonntag (22.) ist Firmung in St. Nazarius. Zwei Gottesdienste – um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr – sind dafür vorgesehen. Beide Termine sind nicht-öffentlich, das heißt, der Platz in der Kirche ist den Firmlingen und ihren Familien vorbehalten.

28 jungen Leuten wird die Firmung gespendet. Die Gruppe ist wegen Corona diesmal etwas kleiner, mehrere junge Lorscher haben eine

