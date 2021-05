Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich konstituiert. In der Sitzung am Dienstagabend wählten die neun Mitglieder Peter Velten einstimmig zum Gremiumsvorsitzenden. Der SPD-Stadtverordnete hat jahrelange Erfahrung in der ehrenamtlichen Leitung des Fachausschusses, denn er saß dem Gremium bereits in der vergangenen Wahlperiode vor.

Einstimmig votierten die Mitglieder auch bei den weiteren

...