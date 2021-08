Feuerwehren sammeln wieder Altpapier

Einhausen/Lorsch. Die Altpapiersammlungen der Freiwilligen Feuerwehren von Lorsch und Einhausen sammeln seit vielen Jahren Altpapier ein. Das dient dem Umweltschutz und der finanzielle Erlös wird für die Ausrüstung der Wehren verwendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am kommenden Samstag (28.) sind die fleißigen Helfer der Feuerwehren wieder in der Weschnitzgemeinde und in der Klosterstadt unterwegs. Heike Kaiser vom Vorstand der Einhäuser Wehr informiert, dass die Angehörigen der Wehr ab 9.30 Uhr in kleinen Gruppen auf Tour sein werden, um Papierbündel abzuholen. Reine Kartonagen werden nicht mitgenommen.

Die Bevölkerung wird gebeten, die Gebinde in möglichst handlicher Größe rechtzeitig und gut sichtbar auf den Bürgersteigen bereit zu legen. Zu vermuten ist, dass sich nach der Corona-Sammelpause die alten Zeitungen in Garagen und Kellern stapeln und auf Abholung warten. Kartonagen können nur noch als Umverpackung von Zeitungen und anderen Papieren angenommen werden. Für einen zu großen Anteil Kartonagen werden vom Entsorgungsunternehmen hohe Abschläge gefordert, so dass die Sammlung für die Feuerwehr unrentabel ist. Die Feuerwehr bittet daher, am Samstag ausschließlich Papier bereitzustellen.

Ähnliches gilt auch für die Straßensammlung der Lorscher Feuerwehr. In der Klosterstadt sollen die Bürger die Papierbündel bis 10 Uhr bereitlegen. Sie werden bei jeder Witterung im Laufe des Vormittags von den Mitgliedern der Wehr abgeholt. ml

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2