Feuerführung am Freitag in Lauresham in Lorsch

Lauresham-Leiter Claus Kropp ist neuer Präsident der Internationalen Vereinigung Landwirtschaftlicher Museen. Die Generalversammlung der International Association of Agricultural Museums (AIMA) hat Claus Kropp zum neuen Präsidenten gewählt.

Der Leiter des Experimentalarchäologischen Freilichtlabors Lauresham an der Unesco-Welterbestätte Kloster Lorsch wird zunächst für drei Jahre der global agierenden Dachorganisation landwirtschaftlicher Museen vorstehen. Kropp, der vorher schon dem Vorstand angehörte, löst den Briten Ollie Douglas ab.

Der 38-Jährige freut sich auf die Präsidentschaft und teilte mit: „Ich erhoffe mir für die Organisation, insbesondere Themen zur Nachhaltigkeit in den landwirtischaftlichen Museen weiter zu schärfen und unter dem Vorzeichen des Klimawandels für ein größeres Publikum auf internationaler Bühne bekannter zu machen.“ Das Amt ermögliche ihm auch, Lauresham noch stärker international zu vernetzen und den wertvollen Erfahrungsaustausch für die wissenschaftliche Arbeit zu nutzen.

Kropp hat Lauresham, das seit 2019 institutionelles Mitglied von AIMA ist, durch verschiedene in der Fachwelt beachtete Projekte bekannt gemacht und für seine Arbeit zahlreiche Auszeichnungen erhalten. So wird unter anderem mit dem Auerrindprojekt versucht, eine Rinderrasse zu züchten, die dem ausgestorbenen Auerochsen sowohl in Bezug auf sein Erscheinungsbild als auch hinsichtlich seines Verhaltens und seiner Genetik möglichst nahekommt. Im zu Ende gehenden Jahr organisierte Kropp die erste Internationale Zugtierkonferenz, die sich künftig im Jahresrhythmus mit der Geschichte, Erhaltung, Ausbildung und Zukunft von Zugtieren beschäftigen wird.

Die jüngste Initiative des Lauresham-Leiters heißt: „Ein Jahr auf dem Feld“. Museen und Betriebe aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Kolumbien und Deutschland sammeln hierbei Wissen über die Geschichte des Anbaus von Weichweizen und seiner Verarbeitung.

Die Vereinigung AIMA wurde 1966 in Prag gegründet und gehört dem Internationalen Museumsbund an. Ihr Ziel ist es, die wesentliche Bedeutung der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit bewusst zu machen. Die Rolle der Agrarmuseen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klimawandel und Landwirtschaft soll gestärkt werden. red