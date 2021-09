Endlich mal wieder gemeinsam am Lagerfeuer singen – darüber freute sich die Leiterinnenrunde der PSG (Pfadfinderinnenschaft St. Georg). Und darüber freuten sich vor allem auch deren Gäste, etliche ehemalige Aktive des katholischen Mädchenverbandes, für die das Singen am Lagerfeuer nicht nur wegen Corona lange her ist, sondern weil sie schon seit einigen Jahren nicht mehr regelmäßig in

...