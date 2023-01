Zum sechsten Mal in Folge hatte Lorsch Ende 2022 zur Aktion „Fensterwunder“ aufgerufen. In der Weihnachtszeit sollten Privathaushalte sowie Geschäftsleute und Vereine ihre Fenster oder Schaufenster dafür besonders attraktiv dekorieren und sich zugleich in einen kreativen Wettstreit begeben. Denn die jeweils schönsten Werke in insgesamt drei Kategorien sollten bewertet, Sieger belohnt

...