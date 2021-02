Einhausen. Mit dem Aschermittwoch beginnt am 17. Februar die Fastenzeit. Zu einer Aktion unter dem Motto „Sieben Wochen anders leben“ lädt jetzt die evangelische Kirchengemeinde Einhausen ein.

„Fastenzeit – das klingt für viele nach Verzicht und Entsagen“, meint Pfarrerin Katrin Hildenbrand. Dabei seien die sieben Wochen der Fastenzeit – in der Evangelischen Kirche unter dem Begriff Passionszeit gebräuchlicher – „eine schöne Form der Anregung, unser Leben neu und anders zu betrachten“.

In gut zwei Wochen beginnt die Fastenzeit. © Keller

Unter dem Titel „Sieben Wochen anders leben – ein Weg durch die Fastenzeit“ bietet Pfarrerin Hildenbrand in diesem Jahr einen gemeinsamen bewussten Gang durch diese besondere Zeit im Kirchenjahr an.

Es geht dabei nicht ums Körpergewicht, unterstreicht sie. Sondern um das Projekt, sieben Wochen lang dem „echten Leben“ auf der Spur zu sein: Was brauche ich wirklich? Was hält mich gefangen? Solche Fragen werden im Mittelpunkt stehen.

Dabei werden die Teilnehmer begleitet: Sie erhalten wöchentlich Post vom Verein „Andere Zeiten“. Insgesamt kommen sieben Briefe, die erfreuen und die Teilnehmer in ihrem Fastenvorhaben unterstützen sollen, so Hildenbrand. Die Fastenaktion des Ökumenischen Vereins „Andere Zeiten“ gibt es seit vielen Jahren und sie orientiert sich an dem Satz „Eigentlich bin ich ganz anders – ich komme nur so selten dazu“.

Das soll auch der Leitspruch in Einhausen werden: Was hindert uns eigentlich daran, uns zu ändern? Wie kann der Glaube dabei helfen? „Wir wollen dem gemeinsam auf den Grund gehen“, so Hildenbrand.

Treffen zum Austausch – „hoffentlich persönlich – aber mit Abstand“, wie die Pfarrerin anmerkt, sind vorgesehen, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu stärken. Die Termine der Treffen sind 18. Februar, 4. März, 24. März, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr sowie eventuell ein Abschlusstreffen nach der Fastenzeit.

Die Gruppe ist offen für alle, die sich davon angesprochen fühlen – egal, ob sie einer Konfession angehören oder auf der Suche sind. Die Teilnehmendenzahl ist aber auf zehn Personen begrenzt. Nähere Informationen gibt es bei Pfarrerin Katrin Hildenbrand unter der Rufnummer 06251/588061 oder unter hildenbrand@kirche-einhausen.de. Unter diesen Adressen kann man sich auch anmelden. red