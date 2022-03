Fastenaktion in Lorsch: Den Frieden üben

Lorsch. Die evangelische Kirchengemeinde beteiligt sich an der Fastenaktion der Kirche in Deutschland „Üben – sieben Wochen ohne Stillstand“. Morgen (31.) und am 7. April, jeweils um 20 Uhr, sind Teilnehmer zu einem je einstündigen „Impuls zum Innehalten“ an die Kirche auf dem Wingertsberg eingeladen. Alle Interessierten sind eingeladen zusammenzukommen, um sich darin zu üben, gemeinsam am Frieden festzuhalten.

Pfarrer Renatus Keller wird den Abend gemeinsam mit seiner Ehefrau Katja Keller gestalten. red

