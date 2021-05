Eine Blutspende ist auch zu Corona-Zeiten für die Mehrfachspender eine reine Routine. Das war auch jetzt in der Lorscher Siemens-Sporthalle nicht anders. Frauen und Männer, die von ihrem Lebenssaft an das Rote Kreuz (DRK) spenden wollten, mussten sich allerdings zuvor digital anmelden. Sie waren dann vom Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen schriftlich informiert worden über den Termin in

...