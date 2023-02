Fahrradfreunde laden in Lorsch zu Mobilitätstagen ein

Der ADFC lädt im März zu „Mobilitätstagen“ ein. Drei Termine gibt es dabei für Fahrradfreunde in Lorsch. Um das Programm detailliert vorzubereiten, traf sich am Montag der Lorscher ADFC-Ortsverein zu einem Stammtisch im Back- und Brauhaus. Start der Mobilitätstage, die vom ADFC-Kreisverband ausgerichtet werden, ist am 20. März. Landrat Christian Engelhardt hat die Schirmherrschaft für die

...