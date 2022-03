Experiment der Lorscher Tennisspieler glückte - und dann gelang sogar der Aufstieg

Lorsch. Was verbindet Annette Schuster-Gawenat, Doris Seifert, Sonja Kirschbaum, Christina Kiss, Claudia Stilp, Hermine Wahlig, Nicole Schnur, Sabine Schäfer, Andrea Jäger, Jutta Kaiser, Helga Graf, Regina Wolthers und Ute Hut-Palten? Die Freude am Tennisspiel. Auf dem Court bewegen sich die 13 Sportlerinnen nicht nur gern, sie spielen auch richtig gut. Die Damen 50 haben im vorigen Jahr jedenfalls die Bezirksliga A auf dem ersten Platz beendet – und damit den Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft. Jetzt ist das Team, das für den Tennisclub Olympia Lorsch (TCO) an den Start geht, für die Wahl zur Lorscher Mannschaft des Jahres nominiert.

Dieser Erfolg war nicht vorherzusehen. Im Grunde beruht er auf einem Experiment, das den Tennisfrauen allerdings hervorragend gelungen ist. Vor zwei Jahren nämlich hatten einige Spielerinnen altersbedingt ihren Abschied angekündigt, die Damen 50 bestanden als Mannschaft dadurch nur noch aus zwei Stammspielerinnen – zu wenig für die gewünschte Teilnahme an der Medenrunde.

„Wir suchen uns einen anderen Verein“, so hatte Doris Seifert, eine der beiden Stammspielerinnen, bereits gedacht. Sie wollte auf jeden Fall weiter Tennis spielen. Die Lorscherin hätte sich möglicherweise einem Team in der Umgebung angeschlossen. Dann aber kam ihr und Anette Schuster-Gawenat eine bessere Idee. Könnte die Mannschaft der Damen 50 nicht auch mit wechselnden spielberechtigten Spielerinnen der Damen 40 ergänzt werden? Und tatsächlich waren erfahrene Spielerinnen von dort bereit, tatkräftig auszuhelfen.

„Letztendlich waren die Matches dann so erfolgreich, dass sogar die Meisterschaft in der Bezirksliga A souverän geholt wurde“, so Mannschaftsführerin Seifert erfreut. Manche Spielerin habe nur einmal einspringen müssen. Das Experiment insgesamt sei „mehr als geglückt“.

Packendes Derby in Einhausen

Alle Spieltage habe man klar gewonnen, blickt Seifert zurück. Der „grandiose Erfolg“, der den Lorscherinnen am Ende mit 11:1 Punkten gelang, sei trotzdem bis zum Schluss spannend gewesen. Denn die Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag, und zwar in einem „packenden Lokalderby in Einhausen“, wie Seifert erzählt. Zahlreiche Fans, die mitgekommen waren, verfolgten die Einzel und Doppel – und die Einhäuser präsentierten sich als starkes Team. „Da war schon ein bisschen was los“, erinnert sich Seifert an jenen Tag im September. Ein Unentschieden im Duell mit den Nachbarinnen reichte den Lorscherinnen aber letztlich für die Tabellenführung, die natürlich gefeiert wurde.

Inzwischen liegt der neue Spielplan vor. Am 7. Mai geht es wieder los für die Damen 50. Der erste Gegner heißt Babenhausen. Es folgen Begegnungen unter anderem mit Bensheimerinnen, Bürstädterinnen, Heppenheimerinnen. Ausgerechnet am letzten Spieltag steht erneut ein Wiedersehen mit Einhausen an – diesmal wird es aber ein Heimspiel für die Lorscherinnen sein.

„Ehrgeizig sind wir schon“

„Ehrgeizig sind wir schon“, beschreibt Mannschaftsführerin Seifert, dass sich die Damen 50 auch in dieser Saison wieder gut schlagen wollen. Würden sie sich erneut an die Tabellenspitze spielen, dann stiegen sie in die Gruppenliga auf. Das strebe das Team aber nicht unbedingt an, sagt Doris Seifert. Auch wegen der dann nötigen mitunter langen Fahrten zu den Tennisplätzen der Gegnerinnen. „Je höher die Klasse, desto weiter die Wege“, verdeutlicht Seifert. Mit Blick auf ihre Familien und ihre Berufstätigkeiten wäre das vielen der TCO-Spielerinnen zu zeitaufwändig.

Rechnen sollte man mit dem Können und dem Kampfgeist der Damen 50 aber auf jeden Fall. Einen Platz im „oberen Mittelfeld“ wollen sich die Frauen, die zum größten Teil aus Lorsch stammen, aber auch Viernheimerinnen und Einhäuserinnen in ihren Reihen haben, in der Bezirksoberliga erspielen.

Weil der Sport, aber nicht der Leistungssport für die Damen 50 im Mittelpunkt steht, haben sie als Team keinen eigenen Trainer verpflichtet, sondern nehmen Stunden und lassen sich von den TCO-Trainern unterstützen. Fit waren die Damen 50 schon bevor sie als Erfolgsteam zusammenfanden. Mehrere ihrer Mitspielerinnen hätten, wie sie selbst, zuvor jahrelang Handball gespielt, berichtet Doris Seifert. „Wenn die Knochen gesund bleiben, kann man noch mit 70 Jahren Tennis spielen“, nennt die Lorscherin einen Vorteil des „weißen Sports“.