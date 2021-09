Excel-Schulung

Lorsch. Die Kreisvolkshochschule bietet auch Einzelschulungen an. Wer über keine oder nur geringe Kenntnisse in Excel verfügt, hat hier die Möglichkeit, sich ganz gezielt schulen zu lassen. Am Freitag, 1. Oktober, können Kunden zwischen 14 und 17 Uhr zwei Unterrichtsstunden (90 Minuten) bei einem Dozenten buchen, der ihnen bei individuellen Anliegen in Excel weiterhilft und Antworten für Problemstellungen bereithält. Für die Einzelschulung ist der eigene Laptop mit dem Betriebssystem Windows – ab Version 7 – mitzubringen.

Der Unterricht findet statt in Lorsch im Schulungszentrum Römerstraße 16. Themenwünsche sind bei der Anmeldung möglich unter 06251 17296-0 oder per Mail an anmeldung@kvhs-bergstrasse.de. red