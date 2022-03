In Lorsch wird in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Ukraine-Aktionstag ausgerichtet. Das hatten die Fraktionen in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einstimmig beschlossen (BA berichtete). Am kommenden Samstag (2.) soll er in der Stadtmitte stattfinden – und die Organisatoren hoffen auf viel Interesse bei Lorschern und Gästen von auswärts.

Beim Aktionstag soll

...