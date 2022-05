Erstkommunion in St. Nazarius in Lorsch

Lorsch. Fast 50 Jungen und Mädchen feierten in der katholischen Pfarrgemeinde St. Nazarius mit ihren Familien und Pfarrer Michael Bartmann (rechts oben) Erstkommunion. Auch in diesem Jahr mussten die Feiern in Lorsch wegen der Pandemie auf mehrere Termine an zwei Tagen verteilt werden.

Weil die Corona-Regeln nun keine Personenbeschränkungen in der Kirche mehr vorsehen, wird es ab morgen (8.) sonntags nur noch eine Heilige Messe geben, heißt es aus dem Pfarrbüro. Diese beginnt um 10 Uhr. Eine FFP-2-Maske sollen die Gottesdienstbesucher aber auch weiterhin tragen.