Fast 50 Jungen und Mädchen feierten in der katholischen Pfarrgemeinde St. Nazarius mit ihren Familien und Pfarrer Michael Bartmann (rechts oben) Erstkommunion. Auch in diesem Jahr mussten die Feiern in Lorsch wegen der Pandemie auf mehrere Termine an zwei Tagen verteilt werden.

Weil die Corona-Regeln nun keine Personenbeschränkungen in der Kirche mehr vorsehen, wird es ab morgen (8.)

