Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Pfarrgemeinde - Sieben junge Katholiken feierten mit ihren Familien / Am Sonntag Erntedankfest Erstkommunion in St. Michael in Einhausen

Wegen Corona wurde die Erstkommunionfeier auch in St. Michael Einhausen verschoben. Jetzt feierten sieben Kinder mit ihren Familien. Unser Bild zeigt sie mit den Gruppenbegleiterinnen Christine Jakob und Nicole Schaaf. © Lotz