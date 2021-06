Erstes Sportfest nach langer Pause

Lorsch. Die Sportangebote für Kinder und Jugendliche waren in den vergangenen Wochen und Monaten dünn gesät: Nur mit großem personellem Aufwand war es möglich, überhaupt Training anzubieten - und dann auch nur im Freien und in Individualsportarten wie der Leichtathletik.

Beim Leichtathletikclub Olympia Lorsch fand seit Ende März für die jüngsten Altersklassen wieder Training statt. Wie sehr sich das Üben gelohnt hat, stellten 48 Kinder jetzt bei einem Vereinssportfest unter Beweis.

Über eine Kiste mussten die jüngsten Teilnehmer bei der Hindernis-Staffel springen (l.). Ungewohnten Vier-Füße-Start zum 30-Meter-Lauf (M.). Der vierjährige Tobias Malik war der jüngste Teilnehmer beim Sportfest des LCO. © WEINBACH

Den Anfang machte die Altersklasse U8, der alle Kinder der Jahrgänge 2014 und jünger angehören. Sie bestritten einen Mehrkampf aus 30-Meter-Sprints, Zielweitsprung und Ballwurf. Außerdem traten sie in drei Teams in einer Hindernisstaffel gegeneinander an. Der jüngste Teilnehmer war Tobias Malik (Jahrgang 2017): Sein bestes Einzelresultat war der Ballwurf mit 20 Punkten, bei dem er auch mit den teils drei Jahre älteren Kindern gut mithalten konnte. Am Ende des Tages durfte er sich wie alle Teilnehmer über eine Urkunde und eine kleine Süßigkeit freuen.

Sprinten und springen

Beim Sprinten mussten die Jüngsten drei Läufe aus unterschiedlichen Startpositionen absolvieren; in die Wertung ging die Gesamtzeit ein. Hier war Nilo Pytka mit 19,7 Sekunden am schnellsten. In der Mehrkampf-Wertung des Jahrgangs 2014 musste er sich aber Carina Knapp geschlagen geben, die mit acht Punkten ein hervorragendes Ergebnis im Zielweitsprung erreichte. Weitere Tagesbeste waren Viktoria Kaufmann und Julius Graf (Jg. 2015) sowie Marie Kappelmann (Jg. 2016)

Im Anschluss absolvierten die Kinder der Altersklasse U10 (Jahrgänge 2012 und 2013) einen Vierkampf: Sie sprinteten 40 Meter auf der Flach- und auf der Hindernisstrecke, warfen Ball und sprangen weit. In beiden Jahrgängen konnten die schnellsten Kinder auch die Mehrkampfwertung für sich entscheiden: Elena Mai (Jg. 2012) und Su-Linh Henkes (Jg. 2013). Während Elena fünf Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Yannik Vorgerd hatte, setzte sich Su-Linh nur mit einem Punkt mehr gegen Kian Bernhardt durch.

Den Abschluss machten die ältesten Teilnehmenden des Tages: Bei der U12 (Jahrgänge 2010 und 2011) bestand der Mehrkampf aus 50-Meter-Sprint, Weitsprung und Ballwurf. Tagessieger wurden hier Constantin Just (Jg. 2010) und Paul Reibold (Jg. 2011). Dahinter belegten beim Jahrgang 2010 gleich zwei Kinder punktgleich den zweiten Platz: Anna Junghans und Alexander Gutzler. Wie bei der U8 gab es außerdem eine Teamstaffel über Hindernisse als Zusatzwettbewerb.

Der Wettkampftag bei strahlendem Sonnenschein machte allen auf dem Waldsportplatz viel Spaß. Die Kinder freuten sich, das gelernte Können vor dem mit Sicherheitsabstand anfeuernden Publikum aus Eltern, Geschwistern und Freunden zeigen zu können. Für die Helfer, ohne die eine solche Veranstaltung nicht machbar wäre, bot der Tag Gelegenheit, die Kenntnisse in Regelkunde einmal wieder aufzufrischen. Sollten sich die Einschränkungen für Sportveranstaltungen weiter reduzieren, plant der LCO weitere Wettkämpfe für die jüngsten Altersklassen – dann auch wieder im Wettstreit mit anderen Vereinen. kede

