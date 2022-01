Erster Auftritt des Leseschwarms 2.0

Lorsch. Ein Gedicht setzen die Mitarbeiter des Lorscher Kulturamts ihrer Einladung für den ersten Auftritt des Leseschwarms im neuen Jahr voran. „Ein neues Jahr! Tritt froh hinein / mit aller Welt im Frieden / Vergiss, wieviel dir Plag‘ und Pein / das alte Jahr beschieden!“ zitieren sie den Poeten Friedrich Wilhelm Weber. Gerade nach weiteren zwölf Monaten im Griff der Pandemie seien viele Menschen zu Jahresbeginn eher bedrückt und fürchteten weitere Belastungen und Einschränkungen, heißt es von Seiten des Kulturamts. Deshalb komme der Leseschwarm 2.0 – unter diesem Namen hat sich ein neues Team von Lyrikfreunden in Lorsch gebildet – gerade recht.

Der Leseschwarm 2.0 lädt am kommenden Sonntag (16.) zu einem kleinen lyrischen Umtrunk ein. „Aufbruch - Hinaus ins neue Jahr“ heißt das Motto für die Veranstaltung auf der Klosterwiese, die um 16.30 Uhr beginnt. Zuhörer sind willkommen.

Es gibt Decken und Heißgetränke

„Wir laden Sie ein zu einem hoffnungsvollen Jahresbeginn mit einer kleinen Auswahl entsprechender Gedichte“, so Nicole Margraf, eine der treibenden Kräfte hinter der neuen Leseschwarm-Initiative. Decken werden vorhanden sein. So ausgerüstet und mit heißen Getränken versehen, soll das neue Jahr zu Füßen der Welterbestätte poetisch begrüßt werden.

Damit soll gleich zu Jahresbeginn ein Lieblingswunsch der Lorscher erfüllt werden, heißt es von Seiten der Stadt: Die historische Klostermauer wird dabei mit Fackeln beleuchtet. Die stimmungsvolle Intervention mit einer etwa 30-minütigen Gedichtelesung beginnt um 16.30 Uhr unter den alten Linden auf dem Karolingerplatz.

Maskenpflicht unter den Linden

„Wir möchten mit dieser Winterlesung ein weiteres Signal an die Bevölkerung senden, dass wir gemeinsames Erleben und das Teilen von Erlebnissen auch in Corona-Zeiten und weiterhin ermöglichen wollen und werden“, heißt es aus dem Kulturamt zu dieser ersten kulturellen Veranstaltung in 2022. Beim Leseschwarm herrscht eine Maskenpflicht.

Wer möchte, kann im Anschluss zum Rathauskonzert in den beheizten Paul-Schnitzer-Saal gehen. Um 18 Uhr beginnt dort am Sonntag um 18 Uhr „Body and Soul“ ein musikalischer Abend, der die großen Songs der amerikanischen Jazz- und Soul-Musik seit den 1930er Jahren aufleben lässt.

Die Sitzplätze sind begrenzt, Tickets gibt es nur an der Abendkasse ab 17.30 Uhr. Es gilt die 2G-Regel mit Ausweis und Maske. red