Erster Abendflohmarkt war ein Erfolg

Lorsch, Nibelungenhalle: erster Lorscher Abendflohmarkt erfolgreich und sehr gut besucht war der erste Abendflohmarkt in der Lorscher Nibelungenhalle. Organisiert und durchgeführt von der Kinder und Jugendförderung in Zusammenarbeit mit dem Jugendrat Lorsch und Kiju Lorsch. 52 Aussteller boten verschiedene Artikel wie Kleider, Spiele, Bilder, Gläser... so dass es für jedermann/frau was zu kaufen gab. Für das leibliche Wohl gab es Erbseneintopf, Bockwurst und ein vegetarischer Scheiterhaufen mit Käse, Salzbrezeln und Trauben vom Jugendrat Foto: Jürgen Strieder

© Strieder