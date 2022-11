Am Dienstag, 8. November, findet von 9 bis 12 Uhr erstmals im Lorscher Stadthaus, eine offene Sprechstunde von „Paula“ statt. Der Name „Paula“ ist eine Abkürzung für Psychosoziale Fachkraft auf dem Land. Die „Ried-Paula“, Christina Adler-Schäfer (Bild: Paula) , ist seit kurzem auch in Lorsch aktiv und bietet kostenfreie Beratung an. Das Angebot richtet sich vor allem an Senioren über 70 Jahre

...