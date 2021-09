Erntedankfest, Basar und Adventfeier in Lorsch

Lorsch. Die Coronapandemie hat auch die Aktivitäten des Katholischen Frauenbundes fast ein Jahr lang auf Eis gelegt. Jetzt hat das sich Team nach längeren Überlegung entschieden, für die drei letzten Monate des Jahres ein Programm auszuarbeiten, in der Hoffnung, dass auch wirklich alles stattfinden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die nächste Veranstaltung ist das Erntedankfest am 5. Oktober. Beginn ist um 15 Uhr mit einer Andacht in der katholischen Pfarrkirche unter der Leitung von Gerda Brunnengräber. Anschließend trifft man sich im großen Saal des Paulusheimes, wo gemeinsam gevespert wird. Im Laufe des Nachmittags finden Ehrungen verdienter Mitglieder statt. Die Veranstaltung findet unter Beachtung der 2G-Regeln statt. Teilnehmen können vollständig geimpfte oder genesene Personen. Eine Impf- oder Genesenenbestätigung muss beim Einlass präsentiert werden. Nur mit Schnelltests gibt es keinen Einlass. Mit dieser Maßnahme entfallen für die Teilnehmerinnen in den Innenräumen die Maskenpflicht und die Personenbeschränkungen.

Am 21. November wird zum alljährlichen großen Basar in das Paulusheim eingeladen, ebenfalls nur mit der 2G-Regel. Von 10 bis 17 Uhr ist das Tages-Café geöffnet, in dem belegte Brötchen und Kaffee und Kuchen angeboten werden. Weiterhin bieten die katholischen Frauen an einem Flohmarktstand hübsche Schnäppchen, Handarbeiten und selbst hergestellte Adventskränze an. Der Erlös für einen sozialen Verein bestimmt.

Am 26. November wird zu einer Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Michelstadt eingeladen. Auf dieser Fahrt soll auch Pfarrer Zell besucht werden. Die Abfahrtszeit wird noch bekannt gegeben. Anmeldung bei Walfriede Heinz, Tel. 52225.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Mittwoch, 8. Dezember, um 15 Uhr findet die Adventfeier des Katholischen Frauenbundes mit Ehrungen im Paulusheim statt. par